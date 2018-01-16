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14:49  16 января 2018 0

В Югре экс-кандидат в губернаторы полгода выдавал себя за мэра. СКРИН

Заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Ханты-Мансийск , савинцев алексей
Алексей Савинцев, потерпев неудачу на выборах губернатора, избрался в Думу ЮгрыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Коммунисты ХМАО почти полтора года не обновляют сайт регионального отделения партии. По данным информационного ресурса, первый секретарь окружного комитета Алексей Савинцев по-прежнему является главой города Советского. На самом деле Савинцев с октября 2016 года работает на постоянной основе в Думе ХМАО и получает зарплату, а Советским руководит Александр Жуков.

Несмотря на недостоверность информации, на сайте КПРФ можно посмотреть график приема граждан, который проводит глава Советского, а также попытаться записаться к нему на прием. Ссылки полностью активны и ведут на действующий сайт администрации города.

Лидер югорских коммунистов презентует себя как действующий глава Советского
Фото: Сайт регионального отделения КПРФ по ХМАО-Югре

Узнать позицию руководителя регионального отделения партии на момент подготовки материала не удалось. Лидер югорских коммунистов не ответил на звонки «URA.RU».

Алексей Савинцев в 2015 году участвовал в процедуре избрания губернатора ХМАО. Наряду с другими претендентами его фамилия фигурировала в шорт-листе, который глава Тюменской области Владимир Якушев направил президенту России Владимиру Путину. Российский лидер вернул в Югру список с тремя именами, включая и Савинцева. Во время голосования депутатов Савинцев пожелал победить действующему губернатору Наталье Комаровой, а также намекнул, что хотел бы работать в будущем в окружном правительстве.

В итоге за Савинцева не проголосовал ни один депутат — в том числе и представители коммунистической партии, которую он представляет.

Эльдар Булатов
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