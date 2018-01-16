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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Пермского края
15:38  16 января 2018 0

В Перми при розыгрыше телевизора едва не затоптали детей. ФОТО

Пресс-тур на территорию медгородка, открытие новой поликлиники, вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Челябинск, аптека, лекарства, медицина, аптечный киоск
Толпа разгромила аптеку во время лотереиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Страшная давка образовалась у входа в одну из пермских аптек в районе автовокзала. Об этом сообщает городской портал в Сети «Подслушано Пермь».

«Люди как животные. Чуть ли детей не топтали в толпе, чуя запах халявы. Просто все бабки, которые повседневно еле ходят, были вчера готовы как будто всех поубивать. Орут, проталкиваются, что есть мочи. Толкая все на своем пути. Это розыгрыш в аптеке около автовокзала», — сказано на портале.

Выяснилось, что аптека с целью привлечь новых покупателей решила устроить лотерею. Разыгрывали бытовую технику, а главным призом обещали большой телевизор. Желающие получить технику буквально штурмовали аптеку. В итоге, по свидетельству очевидцев, телевизор так никто и не выиграл.

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Фото: «Подслушано Пермь», «ВК»

Александр Лукманов
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