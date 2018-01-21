00:54 21 января 2018 0

Молодая мама из Тайланда не переживает за психическое состояние своих детей Фото: Pixabay.com

Жительница Тайланда поделилась с пользователями Сети придуманным ей способом, который якобы помог избавить ее детей от привязанности к смартфону. Эксперимент привел к тому, что дети впадают в истерику лишь при одном взгляде на гаджет.

Видео под названием «Как остановить детей от игр в вашем телефоне» было опубликовано на YouTube-канале ViralHog 19 января. Главными героями ролика стали двое маленьких детей, которые отказываются брать телефон из рук мамы из-за страха. Причина испуга малышей становится ясна лишь в конце видео: на смартфоне установлена устрашающая заставка.

Ролик с наглядными результатами такой техники воспитания сопровождается комментарием создательницы: «Мои дети были зависимы от мобильного телефона. Я поменяла заставку на экране блокировки, и теперь они боятся играть». Пользователи Сети неоднозначно восприняли новую педагогическую практику: одни посчитали решение женщины поистине гениальным, другие же обеспокоились психическим состоянием малышей: «Пытки начались рано», «Просто побейте своих детей палкой, как это делают остальные!», — иронизировали комментаторы.