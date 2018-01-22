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23 января 2018
22 января 2018
18:06  22 января 2018 5

Порошенко получил «Московскую вошь» на день рождения

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Глава Украины рассказал о своих литературных предпочтенияхФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко рекомендовал жителям страны прочесть труды гетмана Павла Скоропадского, главы Директории Украинской народной республики Симона Петлюры и анархиста Нестора Махно. Также он рассказал о соответствующем подарке, который получил на день рождения.

«В прошлом году „Воспоминаниями“ Павла Скоропадского я был настолько поражен, что настойчиво советовал прочитать их всем политикам, чиновникам, депутатам. Мне же на день рождения подарили контрпропагандистскую брошюру Симона Петлюры, которая имеет символическое название „Московская вошь“. Она, хочу подчеркнуть, совсем не ксенофобская, потому что есть в ней и самокритичный раздел „Свои гниды“», — цитирует Порошенко RT. Заявление было сделано во время торжественных мероприятий, посвященных столетию провозглашения независимости Украинской Народной Республики.

Отметим, ранее экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили объявил катастрофический пожар на складах боеприпасов под Винницей «подарком Путина» на день рождения Петра Порошенко, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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