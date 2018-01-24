Савичева взяла под опеку двоих детей из детдома

02:58 24 января 2018 0

Певица в течение 5-6 лет посещала детские дома Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Известная певица Юлия Савичева взяла под опеку двоих детей из детского дома. Ребята живут в Кургане и пока еще с ней не познакомились, но встреча запланирована на ближайшее время.

Певица в течение 5-6 лет посещала детские дома, чтобы общаться с воспитанниками, а также радовать их вниманием и подарками. После рождения первенца артистка серьезно задумалась, чтобы взять под опеку сирот из детского дома.

«Я поняла, что должна сделать так, чтобы и другие люди узнали об этих детях, захотели им помочь, пусть даже чем-то малым. Я смотрела анкеты на сайте фонда „Измени одну жизнь“, и, когда увидела этих ребят, Кристину и Сашу, у меня, как говорится, екнуло сердце. Мальчику три года, а девочка постарше», — цитирует Савичеву сайт «КП».

Напомним, Юлия Савичева выложила в Instagram фотографию, где еще девочкой запечатлена с супругой продюсера Максима Фадеева Натальей. Певица вспомнила, что этот снимок был сделан спустя несколько дней после того, как она сильно обожглась кипящим маслом.