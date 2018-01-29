В сургутской мэрии — новые кадровые перестановки

Администрацию Сургута покинул начальник отдела молодежной политики Александр Судаков. На его место назначен Евгений Лаптев, сообщили в пресс-службе мэрии Сургута.
С 22 января 2018 года в качестве врио на должность начальника отдела молодежной политики администрации Сургута назначен Евгений Лаптев. Ранее он занимал должность заместителя начальника этого отдела. Судаков в свою очередь стал помощником депутата окружной думы Валерия Салахова, пишет СИА-ПРЕСС.
Как писало ранее «URA.RU», отдел молодежной политики администрации Сургута был создан в июне 2016-го после расформирования скандального департамента культуры, молодежной политики и спорта. Ведомство в том числе занималось реорганизации галереи современного искусства «Стерх», против чего выступала почти вся сургутская общественность.
Неделю назад в городской администрации произошли аналогичные изменения — свою должность покинул старожил муниципальной службы, который спасал людские жизни, начальник управления ГО и ЧС Рашит Абраров. Он ушел на пенсию. Новым руководителем структуры стал его заместитель Олег Пухтеев, также много лет проработавший заместителем начальника ведомства.