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19 января 2018
16:11  22 января 2018 1

Мэрию Сургута покидает старожил, который спасал людские жизни

Клипарты 2018. Сургут, абраров рашит
Рашит Абраров уходит на пенсиюФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рашит Абраров уходит на пенсию с поста начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута. Его преемником станет Олег Пухтеев, работавший замом Абрарова, сообщили «URA.RU» в пресс-центре мэрии.

Абраров проработал главным спасателем в администрации Сургута более 15 лет. Бессменный руководитель управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ни разу не был заподозрен в каких-то крупных коррупционных скандалах, не вызвала нареканий и работа возглавляемой им структуры в целом. Известно, что Рашит Абраров уйдет на пенсию в феврале, а с 7 февраля управление по делам ГО и ЧС возглавит Олег Пухтеев, также много лет проработавший заместителем начальника ведомства.

Антон Степыгин
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