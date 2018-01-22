Мэрию Сургута покидает старожил, который спасал людские жизни

Рашит Абраров уходит на пенсию
Рашит Абраров уходит на пенсию с поста начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута. Его преемником станет Олег Пухтеев, работавший замом Абрарова, сообщили «URA.RU» в пресс-центре мэрии.
Абраров проработал главным спасателем в администрации Сургута более 15 лет. Бессменный руководитель управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ни разу не был заподозрен в каких-то крупных коррупционных скандалах, не вызвала нареканий и работа возглавляемой им структуры в целом. Известно, что Рашит Абраров уйдет на пенсию в феврале, а с 7 февраля управление по делам ГО и ЧС возглавит Олег Пухтеев, также много лет проработавший заместителем начальника ведомства.