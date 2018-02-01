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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:03  01 февраля 2018 0

Окно министра обороны ДНР расстреляли из гранатомета. ФОТО

Окопы подразделения
Атаку уже назвали покушениемФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Неизвестные атаковали здание минобороны ДНР в Донецке из гранатомета. Оружие было брошено на месте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента в Донецкой республике.

Снаряд попал в окно министра обороны ДНР Владимира Кононова, уточнил в своем твиттер-блоге военный обозреватель «Комсомольской правды» Александр Коц со ссылкой на коллегу Семена Пегова. «Покушение получается», — заключил Коц.

«Выстрел по зданию был произведен из РПГ. Пострадавшие и масштабы разрушений сейчас уточняются», — приводит РИА «Новости» слова представителя оперативного командования. По данным РЕН-ТВ, пострадавших нет.

Семен Гринберг
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