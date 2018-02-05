Панина задержали в Москве после скандального ролика за рулем. ВИДЕО

20:14 05 февраля 2018 1

Актера могут арестовать на 15 суток Фото: Кадр из фильма «Мираж»

Актера Сергея Панина задержали сотрудники московского ГИБДД. Причиной инцидента стала неуплата дорожных штрафов.

Автомобиль артиста задержали на седьмом километре МКАД. У Панина оказалась 51 неоплаченная квитанция, всего он задолжал около 40 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей». Актеру грозит 15 суток ареста, если его привлекут к административной ответственности.

«Согласно сведениям базы данных ГИБДД, за гражданином числится 248 правонарушений правил дорожного движения. Все они зафиксированы камерами видеофиксации», — цитирует «Ридус» представителя ГИБДД.

Как пишет Nation News, на МКАДе был остановлен автомобиль с водителем, ранее опубликовавшим в Сети видео с нарушением ПДД. Сам Сергей Панин уже отреагировал на сообщения о задержании. «У меня все хорошо, оставьте меня в покое», — заявил актер.

Ранее появилась информация о том, что Панин задолжал ГИБДД штрафов на общую сумму более 1 млн рублей. Кроме этого, как следует из открытой базы данных сайта Федеральной службы судебных приставов, у актера есть и другие неоплаченные долги, например, по налогам.

Отметим, в Госдуму 5 февраля внесли законопроект о направлении штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды, напоминает РАПСИ. Его рассмотрели и одобрили на заседании правительства 1 февраля.