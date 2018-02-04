Долг Панина перед ГИБДД вырос до миллиона рублей

03:06 04 февраля 2018 0

Видео езды по Ленинскому проспекту непристегнутым и «без рук» актер назвал «невинной шуткой» Фото: Алексей Панин, Instagram

Известный российски актер Алексей Панин задолжал ГИБДД штрафов на общую сумму более 1 млн рублей, передает Life. Кроме этого, как следует из открытой базы данных сайта Федеральной службы судебных приставов, у актера есть и другие неоплаченные долги, например, по налогам. Между тем, еще пару недель назад долг актера по штрафам за нарушения ПДД составлял всего 250 тыс. рублей.

При этом сам Панин отрицает, что грубо нарушает правила дорожного движения. В частности, на видео, где он едет по Ленинскому проспекту в сторону площади Гагарина, он одной рукой он управляет машиной, а второй — держит смартфон с включенной камерой. «Площадь Гагарина у нас впереди, взлетаем!» — радостно сообщает водитель, после чего на несколько минут и вовсе выпускает руль из рук. Как потом рассказал актер, его единственное нарушение здесь в том, что он не был пристегнут, а все происходящее — «невинная шутка»: скорость движения составляла порядка 60 км/час.

Как ранее писало «URA.RU», в «активе» актера такие нарушения, как превышение скорости, неправильная парковка, проезды на запрещающий сигнал светофора, пересечение сплошной разделительной линии. Сам Панин при этом не торопится комментировать накопленный долг. «Лучше спрашивайте у тех, кто любит поговорить на эту тему. -, — заявил актер. — Свои проблемы на всеобщее обозрение выставлять не буду»