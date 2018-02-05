{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Известный бизнесмен привозит легенду на праздник
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:07  05 февраля 2018 5

У пьяных водителей будут отбирать автомобили

Клипарт. Дорога. Челябинск., гаи, дорога, дпс, авто
За совершение ДТП в пьяном виде предлагают лишать машиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законодательное собрание Архангельской области внесло в Госдуму законопроект, который разрешает изъять автомобиль у водителя, совершившего ДТП в пьяном виде. Предполагается, что это лишит нарушителя возможности снова стать виновником подобного происшествия.

Парламентарии предлагают лишать автомобиля тех водителей, которые были за рулем в нетрезвом состоянии и по чьей вине погибли люди или был причинен тяжкий вред здоровью, пишет RT. Законопроект вносит поправки в статью 264.1 Уголовного кодекса «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». По словам авторов инициативы, сейчас машину у осужденного не конфискуют и от этого возрастает риск «дальнейшего нарушения им Правил дорожного движения».

Ранее МВД России предложило ужесточить наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. По новым правилам пьяная езда будет приравниваться к уголовному преступлению средней тяжести.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров