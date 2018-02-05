У пьяных водителей будут отбирать автомобили

21:07 05 февраля 2018 5

За совершение ДТП в пьяном виде предлагают лишать машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законодательное собрание Архангельской области внесло в Госдуму законопроект, который разрешает изъять автомобиль у водителя, совершившего ДТП в пьяном виде. Предполагается, что это лишит нарушителя возможности снова стать виновником подобного происшествия.

Парламентарии предлагают лишать автомобиля тех водителей, которые были за рулем в нетрезвом состоянии и по чьей вине погибли люди или был причинен тяжкий вред здоровью, пишет RT. Законопроект вносит поправки в статью 264.1 Уголовного кодекса «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». По словам авторов инициативы, сейчас машину у осужденного не конфискуют и от этого возрастает риск «дальнейшего нарушения им Правил дорожного движения».

Ранее МВД России предложило ужесточить наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. По новым правилам пьяная езда будет приравниваться к уголовному преступлению средней тяжести.