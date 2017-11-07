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07 ноября 2017
06 ноября 2017
07:30  07 ноября 2017 0

Пьяных водителей-рецидивистов будут сажать

Пьяные водители будут чаще получать реальные тюремные срокиФОТО: theodysseyonline.com

МВД России предложило ужесточить наказание за повторное управлением транспортным средством в нетрезвом виде. Новый законопроект предусматривает увеличение срока лишения свободы до трех лет.

По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, инициатива получила поддержку со стороны Следственного комитета и Генпрокуратуры РФ. По новым правилам, пьяная езда будет приравниваться к уголовному преступлению средней тяжести, что расширит полномочия суда и позволит строже наказывать автомобильных рецидивистов.

«Реально сегодня суды крайне редко назначают этот срок. Гражданин, который не первый раз садится пьяным за руль, не получает максимального наказания, страх у него отсутствует», — цитирует Колокольцева телеканал 360.

Ранее стало известно, что Минюст России разработал законопроект, который позволит инспекторам ГИБДД конфисковывать автомобили пьяных водителей. Предполагается, что транспортное средство останется под арестом до внесения нарушителем залога в размере максимальной суммы штрафа за вождение в нетрезвом виде — 30 тысяч рублей.

Сергей Макеев
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