Названа главная точка притяжения уральских туристов в 2018 году

22:15 05 февраля 2018 1

Множество уральских туристов устремятся в Турцию Фото: pixabay.com

В 2018 году на пляжный отдых из екатеринбургского аэропорта Кольцово отправятся 150 тысяч человек, что на 20% больше, чем в прошлом году. При этом одним из самых востребованных направлений станет Турция.

«В Турции появятся новые точки перелета для вылетающих на отдых из Екатеринбурга. Кроме круглогодичного Стамбула и Антальи появится Даламан и Бодрум», — рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. В том числе благодаря этому значительная часть уральцев планирует отдых в Турции, пишет ТАСС.

«В этом году из Кольцово на пляжный отдых в Россию и за рубеж мы отправим 150 тысяч человек. Также мы будем отправлять на отдых туристов из аэропортов Тюмени и Сочи», — отметил Мальцев.

Директор по продажам одного из крупнейших российских туроператоров Сергей Толчин также рассказал, что в 2016 году на рынке «сложилась особая ситуация», которая дала возможность развиваться российским курортам. По его словам, с открытием Турции внутренний и выездной туризм в России начали между собой конкурировать, а уже в 2017 году их впервые стали сопоставлять «на одной чаше весов».