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07 февраля 2018
06 февраля 2018
05 февраля 2018
20:01  06 февраля 2018 0

В Сургуте начали сбор денег на похороны первоклассника, которого сбил мусоровоз. ФОТО

Место трагедии где на ребенка наехал грузовик. Сургут, цветы, место трагедии
На место гибели ребенка несут цветыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В посвященных Сургуту пабликах в соцсетях пользователи активно обсуждают утреннюю трагедию, когда возле дома на улице Энергетиков, 5 мусоровоз насмерть сбил первоклассника. Мальчик погиб, не дойдя нескольких метров до школы № 18, куда шел на уроки.

Горожане откликнулись на трагедию. Родители одноклассников мальчика и просто неравнодушные люди объявили сбор средств для матери погибшего мальчика. Известно, что она является многодетной матерью. В Сети указаны реквизиты женщины, на которые можно перевести деньги. К месту гибели ребенка сегодня несут живые цветы. В холле школы установили фотографию погибшего мальчика в траурной рамке.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что первоклассник погиб по пути в школу под колесами мусоровоза. Правоохранительные органы пока никак не комментируют случившееся, объявив, что проводят проверку.

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Мальчик погиб в нескольких метрах от школы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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