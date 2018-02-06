В посвященных Сургуту пабликах в соцсетях пользователи активно обсуждают утреннюю трагедию, когда возле дома на улице Энергетиков, 5 мусоровоз насмерть сбил первоклассника. Мальчик погиб, не дойдя нескольких метров до школы № 18, куда шел на уроки.
Горожане откликнулись на трагедию. Родители одноклассников мальчика и просто неравнодушные люди объявили сбор средств для матери погибшего мальчика. Известно, что она является многодетной матерью. В Сети указаны реквизиты женщины, на которые можно перевести деньги. К месту гибели ребенка сегодня несут живые цветы. В холле школы установили фотографию погибшего мальчика в траурной рамке.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что первоклассник погиб по пути в школу под колесами мусоровоза. Правоохранительные органы пока никак не комментируют случившееся, объявив, что проводят проверку.