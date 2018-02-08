11:16 08 февраля 2018 12

Уральцы попадут под сокращения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области ожидаются массовые сокращения. С февраля по май 2018 года без работы могут остаться 3719 человек, а сокращения пройдут в 221 организации. Данные об этом опубликованы на сайте Главного управления по труду и занятости населения региона.

Всего в порядке массовых увольнений 16 организаций попрощаются с 2401 человеком, вне рамок массовых увольнений еще 205 компаний — с 1318 челябинцами. Более трети от общего количества приходится на филиал ОАО «РЖД» — дирекцию по эксплуатации и ремонту путевых машин. В связи с ликвидацией организации в феврале могут сократить 988 сотрудников.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на Южном Урале сокращают сотрудников ГИБДД. Всего под увольнение попадут 243 человека, что составляет 11,4% штата. Причиной перемен стал указ президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что большая часть из подлежащих ликвидации ставок сейчас вакантна.