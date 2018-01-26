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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Челябинской области
17:44  26 января 2018 0

В Челябинской области увольняют руководство ГИБДД

Полиция. Челябинск., полиция, дпс, строй
Сотрудники ГИБДД попали под сокращенияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сократят 11,4% штата сотрудников Госавтоинспекции, это 243 человека. В основном, увольнения коснутся руководящего состава и аппарата, сообщил начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев на пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент «URA.RU».

Сокращение числа сотрудников МВД ведется в рамках исполнения соответствующего указа президента Владимира Путина. Сергеев уточнил, что большая часть из подлежащих ликвидации ставок сейчас вакантна.

Президент России Владимир Путин 31 декабря 2017 года подписал указ о сокращении 10 тыс. сотрудников МВД. Это решение коснулось только сотрудников ГИБДД. Эксперты предполагают, что массовые увольнения не скажутся на эффективности работы ведомства. Так, гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что сокращение штата связано с увеличением технической составляющей в работе ГИБДД, например, камер видеофиксации нарушений.

Сергей Леонов
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