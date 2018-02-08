Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске признался, что у него нет смартфона. Реплика главы государства прозвучала в ответ на выступление руководителя Курчатовского института, члена-корреспондента РАН Михаила Ковальчука.
«Михаил Валентинович, вы сказали, что у всех смартфоны есть. А у меня нет смартфона, и у вас нет, видите. А говорите, у всех есть», — цитирует Путина «Национальная служба новостей».
Ковальчук в своем докладе рассказал, что для обработки простого голосового сообщения смартфон использует такое количество энергии, которое хватит, чтобы вскипятить литр воды. Путин при этом заметил: если вода чистая, ее не нужно кипятить, сообщает телеканал 360.
По данным издания, российского лидера никогда не видели со смартфоном в руках. Однако во время саммита АТЭС во Вьетнаме главу государства запечатлели в тот момент, когда он внимательно изучал iPhone, принадлежащий министру экономического развития Максиму Орешкину.