CDS: Трамп рад тому, что ЕС занял жесткую позицию по отношению к России

Двойственность президента США Дональда Трампа ярко проявляется в том, что он продолжает диалог со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным, но при этом радуется жесткой антироссийской политике, которой придерживается Евросоюз. Такой точкой зрения поделились итальянские обозреватели.
«Трамп <...> рад такому разделению, при котором он продолжает попытки диалога с Путиным, но в то же время европейцы принимают достаточно жесткие контрмеры против России», — указано в публикации Corriere della Sera. Авторы материала подчеркивают, что, несмотря двухчасовой разговор Трампа и Путина, мир на Украине им сейчас кажется более далеким, чем когда-либо.
По версии ряда зарубежных СМИ, Трамп понимает стратегию Путина, поэтому находит с ним общий язык. Сейчас американский президент избегает жесткой критики российского лидера, предпочитая стратегию понимания и диалога. Отказ главы Белого дома от санкций против России показал, что в НАТО есть раскол вокруг путей решения украинского кризиса.
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