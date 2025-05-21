CDS: Трамп рад тому, что ЕС занял жесткую позицию по отношению к России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению журналистов, Дональду Трампу на руку позиция Европы по отношению к РФ
По мнению журналистов, Дональду Трампу на руку позиция Европы по отношению к РФ Фото:

Двойственность президента США Дональда Трампа ярко проявляется в том, что он продолжает диалог со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным, но при этом радуется жесткой антироссийской политике, которой придерживается Евросоюз. Такой точкой зрения поделились итальянские обозреватели.

«Трамп <...> рад такому разделению, при котором он продолжает попытки диалога с Путиным, но в то же время европейцы принимают достаточно жесткие контрмеры против России», — указано в публикации Corriere della Sera. Авторы материала подчеркивают, что, несмотря двухчасовой разговор Трампа и Путина, мир на Украине им сейчас кажется более далеким, чем когда-либо.

По версии ряда зарубежных СМИ, Трамп понимает стратегию Путина, поэтому находит с ним общий язык. Сейчас американский президент избегает жесткой критики российского лидера, предпочитая стратегию понимания и диалога. Отказ главы Белого дома от санкций против России показал, что в НАТО есть раскол вокруг путей решения украинского кризиса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двойственность президента США Дональда Трампа ярко проявляется в том, что он продолжает диалог со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным, но при этом радуется жесткой антироссийской политике, которой придерживается Евросоюз. Такой точкой зрения поделились итальянские обозреватели. «Трамп <...> рад такому разделению, при котором он продолжает попытки диалога с Путиным, но в то же время европейцы принимают достаточно жесткие контрмеры против России», — указано в публикации Corriere della Sera. Авторы материала подчеркивают, что, несмотря двухчасовой разговор Трампа и Путина, мир на Украине им сейчас кажется более далеким, чем когда-либо. По версии ряда зарубежных СМИ, Трамп понимает стратегию Путина, поэтому находит с ним общий язык. Сейчас американский президент избегает жесткой критики российского лидера, предпочитая стратегию понимания и диалога. Отказ главы Белого дома от санкций против России показал, что в НАТО есть раскол вокруг путей решения украинского кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...