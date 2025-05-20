Определились все четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею

Сборная Дании одержала победу над командой Германии в серии буллитов в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Она обеспечила себе последнее место в числе четвертьфиналистов турнира.
Основное время и дополнительный период завершились с равным счетом 1:1. На 40-й минуте счет открыл Корбиниан Гейбел, представляющий сборную Германии. На 51-й минуте датская команда восстановила паритет благодаря точному броску Николая Элерса. Победу датчанам принес реализованный буллит в исполнении Йоахима Блихфельда.
Датская сборная завершила групповой этап, набрав 11 очков и заняв четвертое место в группе B. Немецкая команда финишировала пятой и не смогла пройти в стадию плей-офф. Лидером группы B стала сборная Швейцарии, набравшая 19 очков, следом расположились команды США (17 очков) и Чехии (17 очков). В группе A первое место заняла сборная Канады (19 очков), далее следуют команды Швеции (18 очков), Финляндии (16 очков) и Австрии (10 очков).
В четвертьфинальных матчах сборная Канады встретится с Данией, шведская команда сыграет против Чехии, Финляндия — с США, а Швейцария — с Австрией. Четвертьфиналы запланированы на 22 мая, полуфинальные встречи пройдут 24 мая, а финал и матч за третье место состоятся 25 мая.
Чемпионат мира проходит на аренах Швеции и Дании. Действующим обладателем титула является сборная Чехии, которая в финале прошлого розыгрыша одержала победу над командой Швейцарии со счетом 2:0. Сборная России, на счету которой пять титулов чемпиона мира, не участвует в соревнованиях по решению Международной федерации хоккея.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.