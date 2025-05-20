Тарифы на электроэнергию проиндексируют в России летом 2025 года

С 1 июля 2025 года в России тарифы на электроэнергию для населения будут проиндексированы на 12,6%, а с июля 2026-го — на 9,3%. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, ссылаясь на прогноз Министерства экономического развития РФ.
«Тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 12,6%, с июля 2026 года — на 9,3%, с 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9%, с июля 2028 года — 4,9%. Такой прогноз дает Минэкономразвития России», — сообщил Кошелев РИА Новости. По его словам, ожидается, что рост цен связан с необходимостью увеличения инвестиций в строительство новой генерации и повышением тарифа на передачу электроэнергии.
Ранее стало известно, что с 1 июля 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в России будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, соответствующее решение было принято правительством РФ заранее, и индексация затронет большинство основных коммунальных услуг — газ, электроэнергию, воду и отопление.
Алексей Ересько, занимающий пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, информировал, что в 2025 году верхний предел роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги также установлен на уровне 11,9%. Показатели индексации в субъектах Федерации определяются индивидуально, однако не выходят за рамки, одобренные Федеральной антимонопольной службой. На размер повышения оказывают влияние такие факторы, как уровень инфляции и стоимость энергоресурсов — в частности, газа, угля и электроэнергии, которые играют ключевую роль в структуре тарифов.
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