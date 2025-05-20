20 мая 2025

Поход вдовы генерала Кириллова в политику оказался более сложным проектом, чем казалось

Политтехнолог: выдвижение вдовы генерала Кириллова в облдуму важно для Ситникова
© Служба новостей «URA.RU»
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На выборах в Костромской области сделают ставку на известного кандидата
На выборах в Костромской области сделают ставку на известного кандидата Фото:

Участие вдовы начальника войск РХБЗ Светланы Кирилловой в праймериз ЕР на определение кандидатов в костромскую облдуму оказалось более сложным проектом, чем просто поход родственников военных и ветеранов СВО во власть. Как стало известно URA.RU, выдвижение Кирилловой крайне важно для костромского губернатора Сергея Ситникова. И именно поэтому, он меняет сформировавшуюся систему представительства региона в Совете Федерации.

Внезапное появление

Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев назвал Костромскую область, где в этом году избирается губернатор и облдума, в топ-5 регионов, где ожидаются сложные избирательные кампании. Регион относят к депрессивным, и действующему губернатору Сергею Ситникову за 13 лет не удалось изменить этот статус. Экономическая стагнация, низкие доходы населения, отток граждан и инфраструктурные проблемы — причины нескончаемого кризиса. На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор получил одобрение на участие в предстоящих выборах. 

Сейчас Ситников старается повысить свой рейтинг устойчивости. На этом фоне внезапное появление и участие в праймериз «Единой России» перед выборами в облдуму вдовы начальника войск РХБЗ Светланы Кирилловой кажется неслучайным, считает политтехнолог Дмитрий Кирьян.
В Костромской области в этом году пройдут выборы губернатора, областной и городской дум
В Костромской области в этом году пройдут выборы губернатора, областной и городской дум
Фото:

По его словам, помочь главе сложного региона способен только известный на федеральном уровне человек с безупречной репутацией. Светлана Кириллова именно тот кандидат, чьи имидж и профессиональная деятельность могут стать движущей силой кампании Ситникова.

«Назначение вдовы [начальника войск РХБЗ] Игоря Кириллова на должность сенатора будет логичным ходом для Ситникова — не самого популярного губернатора в России. Она станет „локомотивом“ переизбрания действующего главы региона, который за 13 лет не смог переломить ни одной проблемной тенденции [в области]», — отметил Кирьян.

Подтверждая свои слова, Кирьян уточнил, что имеет в виду, например, низкие показатели валового регионального продукта и слабую динамику роста заработных плат.

Альтернатива Калашнику

Вдова начальника войск РХБЗ Светлана Кириллова вошла в список предварительного голосования ЕР в Костромской области
Вдова начальника войск РХБЗ Светлана Кириллова вошла в список предварительного голосования ЕР в Костромской области
Фото:

Участие Кирилловой в праймериз ЕР кажется не случайным и на фоне слухов о ее перспективах стать сенатором от законодательного органа власти Костромской области. Она может сменить на этом посту Сергея Калашника (ЕР), поскольку срок его полномочий заканчивается в этом году, а в предварительном голосовании он не участвует.

По словам первого секретаря Костромского областного комитета КПРФ Валерия Ижицкого, Сергей Калашник в 2020 году довольно неожиданно стал сенатором от областной думы. В свое время его кандидатура могла быть предложена Ситникову вторым сенатором (от исполнительного органа власти Костромской области), заместителем председателя Совфеда (с 2019 года — прим. ред.) Николаем Журавлевым (ЕР), раскрыл Ижицкий. Он полагает, что Калашника и Журавлева объединяли тогда бизнес-интересы внутри региона. Это помогло им сформировать «дуэт» в Совфеде, уточнил коммунист.

По мнению Ижицкого, Калашник — незаметная фигура на посту сенатора, чем на должности руководителя одного из местных заводов. Отказавшись от участия в праймериз, Сергей Калашник сделал выбор в пользу дела, в котором разбирается лучше всего — бизнеса, считает коммунист. К сведению, с 2010 года по настоящее время единоросс занимает должность гендиректора «Костромского завода автокомпонентов», что указано на сайте партии власти.

Предварительное голосование ЕР продлится до 25 мая
Предварительное голосование ЕР продлится до 25 мая
Фото:

Журавлева в Совфеде с 2011 года. Туда его делегировал еще экс-губернатор Костромской области Игорь Слюняев. В 2015 году Ситников продлил его полномочия, а в 2020 году снова делегировал в Совфед.

«Сергей Калашник — довольно умный человек, но он не стал ярким представителем нашего региона в Совете Федерации, поэтому и не смог оказать дополнительную помощь нашей небогатой области. Если честно, то я думаю, что ему не уютно выполнять роль статиста в Совфеде», — говорит Ижицкий.

Вероятно, из-за этого Калашник отказался от участия в праймериз ЕР. URA.RU направило запрос в региональное костромское отделения партии «Единая Россия» с вопросами о том, почему он решил не участвовать в праймериз и планирует ли продолжать государственную деятельность. Ответа на него редакция пока не получила, хотя в отделении сообщили, что им удалось выйти на связь с помощником Калашника уже на следующий день после получения письма.

Перспективное кресло

Шансы попасть в Совет Федерации у Светланы Кирилловой, действительно, высоки. Хотя бы потому, что вокруг «вакантного» с сентября 2025 года места до сих пор нет ажиотажа — нет видимых конкурентов.

«Имидж вдовы известного генерал-лейтенанта, который дружил с Сергеем Ситниковым, будет играть определяющую роль на фоне безликого состава думы», — уверен Ижицкий.

Политтехнолог Дмитрий Кирьян считает, что Светлана Кириллова легко обойдет конфликтную среду местных политических элит просто потому, что у последних нет оснований препятствовать человеку, который за счет медийности, профессионализма и статуса вдовы офицера, мно­го сде­ла­вшего для обо­ро­но­спо­соб­но­сти стра­ны, может поднять регион на качественно новый уровень.

Политтехнолог Дмитрий Кирьян уверен, что Светлана Кириллова легко обойдет конфликтную среду местных элит
Политтехнолог Дмитрий Кирьян уверен, что Светлана Кириллова легко обойдет конфликтную среду местных элит
Фото:

«Уверен, ей будут рады как минимум за проведенные в регион федеральные средства. Лоббировать интересы региона она сможет через участие в работе профильных комитетов Совфеда и подачу инициатив на распределение субсидий и дотаций, а еще у нее будет возможность включать проекты региона в нацпрограммы», — объяснил Кирьян.

Поскольку члены Совета Федерации представляют интересы избирателей региона в масштабах страны, потенциальное назначение Кирилловой на пост сенатора, — это шанс привлечь федеральные средства для успешного развития региона по тем направлениям, от которых Ситников в марте рассказывал президенту. Например, докладывая главе государства о положении здравоохранения в регионе он обратил внимание на «не очень сильную материально-техническую базу» в роддома. А поднимая тему развития инфраструктуры дал понять, что оно невозможно без федеральной программы «Безопасные качественные дороги» и увеличения финансирования дорожного фонда.

«Точек [экономического] роста в регионе немного, поэтому, конечно, в области есть некая установка на реализацию проектов или за счет федерального бюджета, или на средства внешних инвесторов», — подтвердил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Комментируя URA.RU, свое решение баллотироваться в депутаты, Кириллова подчеркнула, что оно связано лишь с тем, чтобы помочь жителям родного региона. «Я много лет занимаюсь общественной деятельностью, хорошо знаю проблемы родной мне области, поэтому не могу остаться в стороне, когда есть возможность принять участие в их решении», — пояснила вдова.

Отдельно Светлана Кириллова поблагодарила Сергея Ситникова за помощь и поддержку.

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Участие вдовы начальника войск РХБЗ Светланы Кирилловой в праймериз ЕР на определение кандидатов в костромскую облдуму оказалось более сложным проектом, чем просто поход родственников военных и ветеранов СВО во власть. Как стало известно URA.RU, выдвижение Кирилловой крайне важно для костромского губернатора Сергея Ситникова. И именно поэтому, он меняет сформировавшуюся систему представительства региона в Совете Федерации. Внезапное появление Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев назвал Костромскую область, где в этом году избирается губернатор и облдума, в топ-5 регионов, где ожидаются сложные избирательные кампании. Регион относят к депрессивным, и действующему губернатору Сергею Ситникову за 13 лет не удалось изменить этот статус. Экономическая стагнация, низкие доходы населения, отток граждан и инфраструктурные проблемы — причины нескончаемого кризиса. На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор получил одобрение на участие в предстоящих выборах. По его словам, помочь главе сложного региона способен только известный на федеральном уровне человек с безупречной репутацией. Светлана Кириллова именно тот кандидат, чьи имидж и профессиональная деятельность могут стать движущей силой кампании Ситникова. «Назначение вдовы [начальника войск РХБЗ] Игоря Кириллова на должность сенатора будет логичным ходом для Ситникова — не самого популярного губернатора в России. Она станет „локомотивом“ переизбрания действующего главы региона, который за 13 лет не смог переломить ни одной проблемной тенденции [в области]», — отметил Кирьян. Подтверждая свои слова, Кирьян уточнил, что имеет в виду, например, низкие показатели валового регионального продукта и слабую динамику роста заработных плат. Альтернатива Калашнику Участие Кирилловой в праймериз ЕР кажется не случайным и на фоне слухов о ее перспективах стать сенатором от законодательного органа власти Костромской области. Она может сменить на этом посту Сергея Калашника (ЕР), поскольку срок его полномочий заканчивается в этом году, а в предварительном голосовании он не участвует. По словам первого секретаря Костромского областного комитета КПРФ Валерия Ижицкого, Сергей Калашник в 2020 году довольно неожиданно стал сенатором от областной думы. В свое время его кандидатура могла быть предложена Ситникову вторым сенатором (от исполнительного органа власти Костромской области), заместителем председателя Совфеда (с 2019 года — прим. ред.) Николаем Журавлевым (ЕР), раскрыл Ижицкий. Он полагает, что Калашника и Журавлева объединяли тогда бизнес-интересы внутри региона. Это помогло им сформировать «дуэт» в Совфеде, уточнил коммунист. По мнению Ижицкого, Калашник — незаметная фигура на посту сенатора, чем на должности руководителя одного из местных заводов. Отказавшись от участия в праймериз, Сергей Калашник сделал выбор в пользу дела, в котором разбирается лучше всего — бизнеса, считает коммунист. К сведению, с 2010 года по настоящее время единоросс занимает должность гендиректора «Костромского завода автокомпонентов», что указано на сайте партии власти. Журавлева в Совфеде с 2011 года. Туда его делегировал еще экс-губернатор Костромской области Игорь Слюняев. В 2015 году Ситников продлил его полномочия, а в 2020 году снова делегировал в Совфед. «Сергей Калашник — довольно умный человек, но он не стал ярким представителем нашего региона в Совете Федерации, поэтому и не смог оказать дополнительную помощь нашей небогатой области. Если честно, то я думаю, что ему не уютно выполнять роль статиста в Совфеде», — говорит Ижицкий. Вероятно, из-за этого Калашник отказался от участия в праймериз ЕР. URA.RU направило запрос в региональное костромское отделения партии «Единая Россия» с вопросами о том, почему он решил не участвовать в праймериз и планирует ли продолжать государственную деятельность. Ответа на него редакция пока не получила, хотя в отделении сообщили, что им удалось выйти на связь с помощником Калашника уже на следующий день после получения письма. Перспективное кресло Шансы попасть в Совет Федерации у Светланы Кирилловой, действительно, высоки. Хотя бы потому, что вокруг «вакантного» с сентября 2025 года места до сих пор нет ажиотажа — нет видимых конкурентов. Политтехнолог Дмитрий Кирьян считает, что Светлана Кириллова легко обойдет конфликтную среду местных политических элит просто потому, что у последних нет оснований препятствовать человеку, который за счет медийности, профессионализма и статуса вдовы офицера, мно­го сде­ла­вшего для обо­ро­но­спо­соб­но­сти стра­ны, может поднять регион на качественно новый уровень. «Уверен, ей будут рады как минимум за проведенные в регион федеральные средства. Лоббировать интересы региона она сможет через участие в работе профильных комитетов Совфеда и подачу инициатив на распределение субсидий и дотаций, а еще у нее будет возможность включать проекты региона в нацпрограммы», — объяснил Кирьян. Поскольку члены Совета Федерации представляют интересы избирателей региона в масштабах страны, потенциальное назначение Кирилловой на пост сенатора, — это шанс привлечь федеральные средства для успешного развития региона по тем направлениям, от которых Ситников в марте рассказывал президенту. Например, докладывая главе государства о положении здравоохранения в регионе он обратил внимание на «не очень сильную материально-техническую базу» в роддома. А поднимая тему развития инфраструктуры дал понять, что оно невозможно без федеральной программы «Безопасные качественные дороги» и увеличения финансирования дорожного фонда. «Точек [экономического] роста в регионе немного, поэтому, конечно, в области есть некая установка на реализацию проектов или за счет федерального бюджета, или на средства внешних инвесторов», — подтвердил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Комментируя URA.RU, свое решение баллотироваться в депутаты, Кириллова подчеркнула, что оно связано лишь с тем, чтобы помочь жителям родного региона. «Я много лет занимаюсь общественной деятельностью, хорошо знаю проблемы родной мне области, поэтому не могу остаться в стороне, когда есть возможность принять участие в их решении», — пояснила вдова. Отдельно Светлана Кириллова поблагодарила Сергея Ситникова за помощь и поддержку.
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