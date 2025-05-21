Врач назвала лучшее время для дневного сна

Оптимальное время для дневного сна — между 13:00 и 15:00, когда снижается уровень энергии. Об этом сообщила врач-сомнолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.
«Выбирайте правильное время для сна. Лучший период — между 13:00 и 15:00, когда естественно снижается уровень энергии», — передает ее слова «Газета.Ru». Она также добавила, что сон после 15:00 может нарушить циркадные ритмы и затруднить засыпание ночью. Золотарева рекомендует спать днем не дольше 20–30 минут, чтобы не погружаться в глубокую фазу сна и избежать чувства разбитости после пробуждения
Врач отметила, что для максимального эффекта важно создать комфортные условия: затемнить комнату, обеспечить прохладу и использовать маску для глаз или беруши. Методика «кофейного сна» (употребление кофе перед отдыхом) помогает проснуться бодрым благодаря действию кофеина через 20–30 минут. Однако при хронической усталости или бессоннице от дневного сна лучше отказаться и проконсультироваться со специалистом.
Короткий ночной сон менее пяти часов ухудшает память, концентрацию внимания и скорость реакции. Об этом сообщил невролог Владимир Мартынов, передает 360.ru. По его словам, это приводит к повышению гормона стресса — кортизола.
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