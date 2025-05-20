США и недружественные страны приглашены на форум в Россию

Россия пригласила представителей США и других стран с недружественной позицией на 13-ю международную встречу по вопросам безопасности, которая пройдет в Москве с 27 по 29 мая 2025 года. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. По его словам, несмотря на существующие разногласия и антироссийскую риторику, участие представителей этих государств в мероприятии вызывает интерес.
«Хотел бы особо отметить, что приглашение на конференцию было направлено в том числе в США и целый ряд недружественных государств, представители которых также проявляют интерес к участию в ней, несмотря на откровенно антироссийский курс», — заявил Венедиктов в интервью РИА Новости Он подчеркнул, что Россия открыта к диалогу по вопросам международной безопасности даже с теми странами, чья политика в последние годы носит недружественный характер.
Международная встреча высоких представителей по вопросам безопасности пройдет под председательством нового секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Мероприятие состоится на площадке Национального центра «Россия». Ожидается, что на конференции будут обсуждаться актуальные вызовы и угрозы глобальной безопасности, а также пути укрепления международного сотрудничества в этой сфере.
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