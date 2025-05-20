Чем известен один из богатейших депутатов России Олег Савченко и почему он уходит из Госдумы

Богатейший депутат Госдумы Олег Савченко отказался от мандата

21 мая 2025 в 02:24 Размер текста - 17 +

Савченко досрочно отказался от полномочий депутата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Один из богатейших депутатов России, предприниматель Олег Савченко заявил о досрочном сложении полномочий в Госдуме в связи с переходом на другую должность. Бизнесмен, сделавший состояние на подшипниках, а также драгоценных металлах и акциях, решил сосредоточиться на развитии транспортного коридора с Африкой, Ближним Востоком и Китаем. Что известно о политике, который оказался в многочисленных санкционных списках и покорил Антарктиду, читайте в материале URA.RU. Ранние годы: спорт, учеба, премии Олег Савченко родился 25 октября 1966 года в Ленинграде. Его отец был главным инженером Харьковского авиационного завода. Детство будущего депутата прошло на Украине. Затем он продолжил образование в Москве, окончив в 1989 году Московский авиационный институт по специальности «Автоматические системы и приводы». Позже защитил степень кандидата технических наук, стал лауреатом Государственной премии за внедрение безотходного метода производства подшипниковых колец. Родиной политика является Санкт-Петербург Фото: Роман Наумов © URA.RU Еще в школьные годы Савченко проявил себя в гандболе, выступая за молодежную сборную Украины и затем за сборную Московского авиационного института. В период с 1991 по 1992 год играл за гандбольный клуб в испанском Сеуте, что позже повлияло на формирование его бизнес-связей. Карьера в бизнесе В России Савченко начал свой предпринимательский путь, организовав поставки компьютеров из Сингапура и лекарств из Испании. В 1995 году он учредил Московское научно-информационное агентство «Подшипник», а затем и инвесткомпанию «Мате Оки». Савченко активно участвовал в купле-продаже акций и разработке золота на Чукотке. Предприниматель организовал крупное подшипниковое производство Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В 1999 году он стал председателем совета директоров Волжского подшипникового завода, а годом позже создал холдинг «Русская подшипниковая компания», объединивший несколько крупных предприятий в Самарской, Саратовской областях, а также Казахстане. На скупку предприятий было потрачено около 150 млн долларов, а на модернизацию — 75 млн, что позволило занять 47-55% российского рынка подшипников к 2008 году. К 2017 году Савченко и его партнеры контролировали 30% рынка реестродержателей, владея двумя из трех крупнейших регистраторов, включая «Независимую регистраторскую компанию» и «Р.O.С. Т.». В 2020 году Савченко вошел в рейтинг «100 богатейших госслужащих и депутатов» по версии журнала Forbes, заняв там 10 место. По данным декларации за 2021 год, он заявил доход в 627 миллионов рублей и более 4,5 миллиарда рублей на счетах. В политике Савченко начал активно участвовать в политике, начиная с выборов губернатора Волгоградской области в 2000 году. Работал советником губернатора Ненецкого автономного округа. Савченко работал в Госдуме в составе нескольких созывов Фото: Роман Наумов © URA.RU В 2003 году он возглавил волгоградское отделение партии «Единая Россия». В 2007 году был избран депутатом Государственной думы, где занимался вопросами промышленности, строительства и наукоемких технологий. Поработал в составе Госдумы V и VI созывов, был исключен из списков VII созыва. В сентября 2021 года вошел состав VIII созыва. В 2022 году Савченко попал в санкционные списки Канады и США. Позднее включен в санкционные списки Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии. Увлечения Савченко увлекается спортом, экстремальным отдыхом и трекингом. Он покорил высочайшие вершины Южной Америки и Антарктиды, а также коллекционирует российскую батальную живопись. В январе 2015 года совершил экспедицию с целью восхождения на вершину массива Винсон и установки там российского флага. Несмотря на сложные погодные условия, Савченко удалось водрузить флаг РФ на высшей точке Антарктиды. Уход из Госдумы ради масштабного проекта Савченко решил покинуть Госдуму, сосредоточившись на бизнес-проекте Фото: Георгий Бергал © URA.RU Олег Савченко заявил, что покидает Госдуму, чтобы заниматься развитием международной логистики, в частности транспортных коридоров с Китаем, Африкой и Ближним Востоком. Он также уточнил, что занимался этим проектом еще до избрания в парламент в 2021 году. По словам политика, развитие транспортных маршрутов и создание инфраструктуры в дружественных странах открывают новые возможности для России на мировом рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из богатейших депутатов России, предприниматель Олег Савченко заявил о досрочном сложении полномочий в Госдуме в связи с переходом на другую должность. Бизнесмен, сделавший состояние на подшипниках, а также драгоценных металлах и акциях, решил сосредоточиться на развитии транспортного коридора с Африкой, Ближним Востоком и Китаем. Что известно о политике, который оказался в многочисленных санкционных списках и покорил Антарктиду, читайте в материале URA.RU. Олег Савченко родился 25 октября 1966 года в Ленинграде. Его отец был главным инженером Харьковского авиационного завода. Детство будущего депутата прошло на Украине. Затем он продолжил образование в Москве, окончив в 1989 году Московский авиационный институт по специальности «Автоматические системы и приводы». Позже защитил степень кандидата технических наук, стал лауреатом Государственной премии за внедрение безотходного метода производства подшипниковых колец. Еще в школьные годы Савченко проявил себя в гандболе, выступая за молодежную сборную Украины и затем за сборную Московского авиационного института. В период с 1991 по 1992 год играл за гандбольный клуб в испанском Сеуте, что позже повлияло на формирование его бизнес-связей. В России Савченко начал свой предпринимательский путь, организовав поставки компьютеров из Сингапура и лекарств из Испании. В 1995 году он учредил Московское научно-информационное агентство «Подшипник», а затем и инвесткомпанию «Мате Оки». Савченко активно участвовал в купле-продаже акций и разработке золота на Чукотке. В 1999 году он стал председателем совета директоров Волжского подшипникового завода, а годом позже создал холдинг «Русская подшипниковая компания», объединивший несколько крупных предприятий в Самарской, Саратовской областях, а также Казахстане. На скупку предприятий было потрачено около 150 млн долларов, а на модернизацию — 75 млн, что позволило занять 47-55% российского рынка подшипников к 2008 году. К 2017 году Савченко и его партнеры контролировали 30% рынка реестродержателей, владея двумя из трех крупнейших регистраторов, включая «Независимую регистраторскую компанию» и «Р.O.С. Т.». В 2020 году Савченко вошел в рейтинг «100 богатейших госслужащих и депутатов» по версии журнала Forbes, заняв там 10 место. По данным декларации за 2021 год, он заявил доход в 627 миллионов рублей и более 4,5 миллиарда рублей на счетах. Савченко начал активно участвовать в политике, начиная с выборов губернатора Волгоградской области в 2000 году. Работал советником губернатора Ненецкого автономного округа. В 2003 году он возглавил волгоградское отделение партии «Единая Россия». В 2007 году был избран депутатом Государственной думы, где занимался вопросами промышленности, строительства и наукоемких технологий. Поработал в составе Госдумы V и VI созывов, был исключен из списков VII созыва. В сентября 2021 года вошел состав VIII созыва. В 2022 году Савченко попал в санкционные списки Канады и США. Позднее включен в санкционные списки Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии. Савченко увлекается спортом, экстремальным отдыхом и трекингом. Он покорил высочайшие вершины Южной Америки и Антарктиды, а также коллекционирует российскую батальную живопись. В январе 2015 года совершил экспедицию с целью восхождения на вершину массива Винсон и установки там российского флага. Несмотря на сложные погодные условия, Савченко удалось водрузить флаг РФ на высшей точке Антарктиды. Олег Савченко заявил, что покидает Госдуму, чтобы заниматься развитием международной логистики, в частности транспортных коридоров с Китаем, Африкой и Ближним Востоком. Он также уточнил, что занимался этим проектом еще до избрания в парламент в 2021 году. По словам политика, развитие транспортных маршрутов и создание инфраструктуры в дружественных странах открывают новые возможности для России на мировом рынке.