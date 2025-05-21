Врач рассказала, кто чаще всего становится жертвой комаров

Врач Филева: обладатели I группы крови наиболее подвержены укусам комаров
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Комары реагируют не только на группу крови, но и на количество выдыхаемого углекислого газа
Комары реагируют не только на группу крови, но и на количество выдыхаемого углекислого газа Фото:

Обладатели II группы крови наименее подвержены укусам комаров, тогда как люди с III и IV группой страдают от них намного больше. Об этом сообщила эксперт лаборатории «Гемотест», врач Александра Филева.

«Носители II группы привлекают кровососущих меньше, а вот люди с III и IV группой практически не страдают от нападений комаров», — передает ее слова RT. Она добавила, что кровососущих также привлекает повышенное выделение углекислого газа, что характерно для тех, кто занимается физическими нагрузками, беременных и людей с избыточным весом.

Определенные запахи, например аммиак при болезнях печени или ацетон при диабете, также могут привлекать комаров, объясняет Филева. Насекомые также чаще кусают в теплых зонах тела — шее, области за ушами и подмышках, где температура выше. Для защиты от укусов Филева рекомендует использовать репелленты, особенно во время пребывания на природе.

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Обладатели II группы крови наименее подвержены укусам комаров, тогда как люди с III и IV группой страдают от них намного больше. Об этом сообщила эксперт лаборатории «Гемотест», врач Александра Филева. «Носители II группы привлекают кровососущих меньше, а вот люди с III и IV группой практически не страдают от нападений комаров», — передает ее слова RT. Она добавила, что кровососущих также привлекает повышенное выделение углекислого газа, что характерно для тех, кто занимается физическими нагрузками, беременных и людей с избыточным весом. Определенные запахи, например аммиак при болезнях печени или ацетон при диабете, также могут привлекать комаров, объясняет Филева. Насекомые также чаще кусают в теплых зонах тела — шее, области за ушами и подмышках, где температура выше. Для защиты от укусов Филева рекомендует использовать репелленты, особенно во время пребывания на природе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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