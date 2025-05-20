20 мая 2025

Минздрав: Россия за прошедший год стала больше пить

© Служба новостей «URA.RU»
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Все больше россиян стали покупать в магазинах алкоголь
Все больше россиян стали покупать в магазинах алкоголь Фото:

В течение года тенденция по снижению потребления алкоголя в РФ кардинально изменилась. По данным за март, на душу населения приходится 8,41 литра выпитого этанола, указано в исследование Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

«Тенденция к снижению держалась с 2019 года. В марте 2025-го потребление алкоголя на одного человека в стране — 8,41 литра, это на 2,4% больше, чем показатель годом ранее (8,21 литра). За февраль значение показателя выросло на 0,2%», — на опубликованные данные ссылается РБК.

В РФ меньше всего потребляют спиртное на Северном Кавказе. В топ самых пьющих регионов входят Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная и Кировские области, а также Карелия. Замыкает пятерку — Пензенская область.

Ранее в Минздраве заявляли что, ограничения на распитие алкоголя на муниципальных уровнях позволили сократить потребление за пять лет более чем на 11%, отмечает RT. Создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов подготовил предложениями по борьбе с алкоголизацией населения, которые будут направлены в правительство, передает телеканал 360.

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В течение года тенденция по снижению потребления алкоголя в РФ кардинально изменилась. По данным за март, на душу населения приходится 8,41 литра выпитого этанола, указано в исследование Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. «Тенденция к снижению держалась с 2019 года. В марте 2025-го потребление алкоголя на одного человека в стране — 8,41 литра, это на 2,4% больше, чем показатель годом ранее (8,21 литра). За февраль значение показателя выросло на 0,2%», — на опубликованные данные ссылается РБК. В РФ меньше всего потребляют спиртное на Северном Кавказе. В топ самых пьющих регионов входят Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная и Кировские области, а также Карелия. Замыкает пятерку — Пензенская область. Ранее в Минздраве заявляли что, ограничения на распитие алкоголя на муниципальных уровнях позволили сократить потребление за пять лет более чем на 11%, отмечает RT. Создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов подготовил предложениями по борьбе с алкоголизацией населения, которые будут направлены в правительство, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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