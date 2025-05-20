Минздрав: Россия за прошедший год стала больше пить

В течение года тенденция по снижению потребления алкоголя в РФ кардинально изменилась. По данным за март, на душу населения приходится 8,41 литра выпитого этанола, указано в исследование Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.
«Тенденция к снижению держалась с 2019 года. В марте 2025-го потребление алкоголя на одного человека в стране — 8,41 литра, это на 2,4% больше, чем показатель годом ранее (8,21 литра). За февраль значение показателя выросло на 0,2%», — на опубликованные данные ссылается РБК.
В РФ меньше всего потребляют спиртное на Северном Кавказе. В топ самых пьющих регионов входят Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная и Кировские области, а также Карелия. Замыкает пятерку — Пензенская область.
Ранее в Минздраве заявляли что, ограничения на распитие алкоголя на муниципальных уровнях позволили сократить потребление за пять лет более чем на 11%, отмечает RT. Создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов подготовил предложениями по борьбе с алкоголизацией населения, которые будут направлены в правительство, передает телеканал 360.
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