Украину предупредили об угрозе войны с европейским государством

Риттер: войска Венгрии и Украины находятся на грани открытого столкновения
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Разведчик США Риттер назвал границу Украины и Венгрии нестабильной территорией
Разведчик США Риттер назвал границу Украины и Венгрии нестабильной территорией Фото:

На границе Украины и Венгрии назревает серьезный конфликт, который может перерасти в открытое противостояние между двумя странами. Об этом заявил бывший аналитик американской разведки Скотт Риттер.

«Венгрия направила войска к границе с Украиной. Сейчас между ними есть дипломатический скандал, обе стороны обвиняют друг друга в организации шпионской ячейки <…> Еще Киев начал принудительно забирать на фронт карпатских венгров из-за нехватки людей», — заявил Риттер. Информацией об этом он поделился в ходе трансляции в социальной сети X.

Аналитик отметил, что риск эскалации довольно высок, особенно если власть в Киеве пошатнется. По его мнению, ситуация может выйти из-под контроля, если Киев не сможет удержать стабильность в западных регионах страны.

Риттер также добавил, что в случае политической неопределенности на Украине регион компактного проживания венгров может попытаться выйти из состава страны и провести референдум о присоединении к Венгрии. «Кроме того, если вдруг начнется период политической неопределенности на Украине, я уже вижу, что этот регион попытается выйти из состава страны и провести референдум о присоединении к Венгрии, они в свою очередь очень бы хотели получить эту территорию», — подытожил Риттер.

Ранее стало известно, что Киев начал мобилизовать закарпатских венгров для борьбы против России. Премьер-министр страны Виктор Орбан, призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине из-за недовольства, что граждан призывают в украинскую армию, которая при этом терпит поражение.

Венгрия и Украина 12 мая должны были провести переговоры, посвященные вопросам национальных меньшинств. Однако встречу отложили, передает RT.

Также СБУ 9 мая сообщила о первом в истории государства разоблачении агентурной сети, действовавшей в интересах военной разведки Венгрии. В рамках проведенной операции были задержаны 40-летний бывший военнослужащий, а также бывшая сотрудница Вооруженных сил Украины, которая покинула ряды армии в 2025 году. В Венгрии также нашли факты шпионской деятельности бывших сотрудников посольства Украины — Юрия Керничного и Дмитрия Кричфалуши, которые ранее работали в Будапеште под дипломатическим прикрытием, передает 360.ru.

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На границе Украины и Венгрии назревает серьезный конфликт, который может перерасти в открытое противостояние между двумя странами. Об этом заявил бывший аналитик американской разведки Скотт Риттер. «Венгрия направила войска к границе с Украиной. Сейчас между ними есть дипломатический скандал, обе стороны обвиняют друг друга в организации шпионской ячейки <…> Еще Киев начал принудительно забирать на фронт карпатских венгров из-за нехватки людей», — заявил Риттер. Информацией об этом он поделился в ходе трансляции в социальной сети X. Аналитик отметил, что риск эскалации довольно высок, особенно если власть в Киеве пошатнется. По его мнению, ситуация может выйти из-под контроля, если Киев не сможет удержать стабильность в западных регионах страны. Риттер также добавил, что в случае политической неопределенности на Украине регион компактного проживания венгров может попытаться выйти из состава страны и провести референдум о присоединении к Венгрии. «Кроме того, если вдруг начнется период политической неопределенности на Украине, я уже вижу, что этот регион попытается выйти из состава страны и провести референдум о присоединении к Венгрии, они в свою очередь очень бы хотели получить эту территорию», — подытожил Риттер. Ранее стало известно, что Киев начал мобилизовать закарпатских венгров для борьбы против России. Премьер-министр страны Виктор Орбан, призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине из-за недовольства, что граждан призывают в украинскую армию, которая при этом терпит поражение. Венгрия и Украина 12 мая должны были провести переговоры, посвященные вопросам национальных меньшинств. Однако встречу отложили, передает RT. Также СБУ 9 мая сообщила о первом в истории государства разоблачении агентурной сети, действовавшей в интересах военной разведки Венгрии. В рамках проведенной операции были задержаны 40-летний бывший военнослужащий, а также бывшая сотрудница Вооруженных сил Украины, которая покинула ряды армии в 2025 году. В Венгрии также нашли факты шпионской деятельности бывших сотрудников посольства Украины — Юрия Керничного и Дмитрия Кричфалуши, которые ранее работали в Будапеште под дипломатическим прикрытием, передает 360.ru.
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