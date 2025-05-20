Польша объявила об окончательном решении по отправке военных на Украину

Польша окончательно отказалась от отправки своих военных на Украину, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в эфире телеканала TVP Info. По его словам, решение не подлежит пересмотру, и на польские власти не оказывается давление со стороны западных партнеров.
«Да», — ответил польский премьер на вопрос ведущей, является ли решение Польши не направлять военных на Украину окончательным и не подлежащим изменению. Туск подчеркнул, что Вашингтон осведомлен о позиции Варшавы.
США ранее обсуждали с союзниками возможность размещения сил сдерживания к западу от Днепра, в которые войдут военные из Великобритании, Франции, Германии и Польши. Однако польские власти неоднократно отвергали участие своих военнослужащих в подобных миссиях. Несмотря на это, среди правых политиков Польши существует мнение, что правительство может изменить позицию под давлением западных стран.
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