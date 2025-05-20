20 мая 2025

Польша объявила об окончательном решении по отправке военных на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Польша не отправит бойцов на Украину
Польша не отправит бойцов на Украину Фото:

Польша окончательно отказалась от отправки своих военных на Украину, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в эфире телеканала TVP Info. По его словам, решение не подлежит пересмотру, и на польские власти не оказывается давление со стороны западных партнеров.

«Да», — ответил польский премьер на вопрос ведущей, является ли решение Польши не направлять военных на Украину окончательным и не подлежащим изменению. Туск подчеркнул, что Вашингтон осведомлен о позиции Варшавы.

США ранее обсуждали с союзниками возможность размещения сил сдерживания к западу от Днепра, в которые войдут военные из Великобритании, Франции, Германии и Польши. Однако польские власти неоднократно отвергали участие своих военнослужащих в подобных миссиях. Несмотря на это, среди правых политиков Польши существует мнение, что правительство может изменить позицию под давлением западных стран.

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Польша окончательно отказалась от отправки своих военных на Украину, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в эфире телеканала TVP Info. По его словам, решение не подлежит пересмотру, и на польские власти не оказывается давление со стороны западных партнеров. «Да», — ответил польский премьер на вопрос ведущей, является ли решение Польши не направлять военных на Украину окончательным и не подлежащим изменению. Туск подчеркнул, что Вашингтон осведомлен о позиции Варшавы. США ранее обсуждали с союзниками возможность размещения сил сдерживания к западу от Днепра, в которые войдут военные из Великобритании, Франции, Германии и Польши. Однако польские власти неоднократно отвергали участие своих военнослужащих в подобных миссиях. Несмотря на это, среди правых политиков Польши существует мнение, что правительство может изменить позицию под давлением западных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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