Трамп осадил Зеленского после его просьб о введении санкций против России

Решение по введению санкций против России принимает не президент Украины Владимир Зеленский, а американский президент. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Это будет мое решение, ничье больше», — прокомментировал Трамп призыв Зеленского ввести санкции против России. По словам главы американского государства, для урегулирования ситуации на Украине наступил «критический момент».
Как отметил госсекретарь Марко Рубио, президент США полагает, что угрозы новых санкций способны привести к прекращению диалога между Москвой и Вашингтоном. Он уточнил, что Вашингтон намерен использовать дипломатические каналы для поиска мирного решения конфликта.
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