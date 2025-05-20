Казначейство Бельгии одобрило выплаты инвесторам в связи с делом Росбанка

Казначейство Бельгии выдало разрешение депозитарию Euroclear на выплату компенсаций инвесторам из России, пострадавшим из-за судебного спора с Росбанком. Он отсудил 58 млн долларов и 98,2 млн рублей у депозитария Euroclear.
«Казначейство Бельгии разрешило компенсировать инвесторам средства, которые у депозитария в России отсудил Росбанк», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документы Euroclear. В апреле компания уже информировала клиентов о частичном размораживании денежных средств на счете НРД для компенсации потерь, связанных с судебными процессами в России и действием контрсанкционного указа президента РФ № 198 от 19 марта 2024 года.
Ранее стало известно, что власти Европы рассматривают конфискацию и перераспределение около трех миллиардов евро российских активов, замороженных в бельгийской компании Euroclear. Такое решение связано с ответными мерами Москвы, которая изъяла средства иностранных инвесторов в России. Эти шаги направлены на компенсацию западным инвесторам, чьи активы были затронуты в результате взаимных санкций.
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