NYP: Трамп понимает стратегию Путина, поэтому находит с ним общий язык

У президента США Дональда Трампа получается находить общий язык со своим российским коллегой Владимиром Путиным, потому что глава Белого дома понимает стратегию Москвы. Трамп не выступает с жесткой критикой Путина, так как действовал бы точно так же во многих ситуациях, уверены американские журналисты.
«Одно из преимуществ Трампа на мировой арене заключается в том, что он может использовать „теорию безумца“. Это идея, что он настолько непредсказуем и потенциально экстремален, что лучше не расстраивать его. Вопреки своему типу, президент США был не столько безумцем с Путиным, сколько терапевтом, который говорит спокойными тонами, понимает до неприличия и решительно не осуждает. Почти все, что делает Путин... Трамп сделал бы на его месте», — указано в публикации таблоида New York Post.
После возвращения Трампа в Белый дом диалог между США и Россией был возобновлен. В первые сто дней второго срока американский президент провел телефонные переговоры с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ — Дмитрий Песков подтвердил восстановление каналов между Москвой и Вашингтоном. Для длительных и плодотворных отношений двух держав нужен переход к юридическим механизмам, уверен зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом пишет RT.
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