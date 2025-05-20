20 мая 2025

Гладков: к строителям обороны в Белгородской области подали иски

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Гладков заявил о подаче исков против строителей фортификаций
Гладков заявил о подаче исков против строителей фортификаций Фото:

Власти Белгородской области подали иски о взыскании средств с семи организаций, строивших оборонительные сооружения в регионе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, основаниями для подачи исков послужили результаты проверки, выявившей финансовые нарушения при реализации проектов.

«По итогам внутренней проверки управление капитального строительства направило исковые заявления в суд. Просим взыскать денежные средства с организаций, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений», — написал Гладков в  в своем telegram-канале Он добавил, что проверка деятельности подрядчиков будет продолжена.

Ранее глава региона информировал, что дополнительная инспекция выявила нарушения при строительстве фортификационных объектов на сумму 109 миллионов рублей. Эти средства уже были возвращены в федеральный бюджет. Также специалисты установили факты завышения объемов выполненных работ со стороны подрядчиков. После этого был подготовлен пакет документов для передачи в суд и организации дальнейшего разбирательства.

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Власти Белгородской области подали иски о взыскании средств с семи организаций, строивших оборонительные сооружения в регионе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, основаниями для подачи исков послужили результаты проверки, выявившей финансовые нарушения при реализации проектов. «По итогам внутренней проверки управление капитального строительства направило исковые заявления в суд. Просим взыскать денежные средства с организаций, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений», — написал Гладков в  в своем telegram-канале Он добавил, что проверка деятельности подрядчиков будет продолжена. Ранее глава региона информировал, что дополнительная инспекция выявила нарушения при строительстве фортификационных объектов на сумму 109 миллионов рублей. Эти средства уже были возвращены в федеральный бюджет. Также специалисты установили факты завышения объемов выполненных работ со стороны подрядчиков. После этого был подготовлен пакет документов для передачи в суд и организации дальнейшего разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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