20 мая 2025

В Раменском и Жуковском предупредили об угрозе БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Угрозу БПЛА объявили в нескольких точках
Угрозу БПЛА объявили в нескольких точках Фото:

В Раменском городском округе был объявлен высокий уровень угрозы из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов. Такое же предупреждение поступило жителям подмосковного Жуково. Об этом информирует telegram-канал «Радар Раменское», функционирующий при поддержке местной администрации, и официальный канал «Радар Жуковский» соответственно.

В последний раз режим опасности, связанный с угрозой атаки беспилотников, вводился в этих районах в начале мая текущего года. При этом 6 и 7 мая мэр столицы Сергей Собянин неоднократно заявлял об успешном отражении атак дронов на Москву, в связи с чем, однако, работа московских аэропортов была временно ограничена.

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В Раменском городском округе был объявлен высокий уровень угрозы из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов. Такое же предупреждение поступило жителям подмосковного Жуково. Об этом информирует telegram-канал «Радар Раменское», функционирующий при поддержке местной администрации, и официальный канал «Радар Жуковский» соответственно. В последний раз режим опасности, связанный с угрозой атаки беспилотников, вводился в этих районах в начале мая текущего года. При этом 6 и 7 мая мэр столицы Сергей Собянин неоднократно заявлял об успешном отражении атак дронов на Москву, в связи с чем, однако, работа московских аэропортов была временно ограничена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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