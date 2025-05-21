Украинские командиры направляют в Киев ложные доклады о якобы успешном сдерживании российских войск в Курской области. Об этом сообщают силовые структуры.
«Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — передает РИА Новости слова собеседника. Собеседник агентства отметил, что до высшего командования ВСУ правдивые сведения о ситуации доходят с существенным опозданием, а реальные потери украинских формирований на этом направлении систематически занижаются.
Несмотря на полное освобождение региона ВС РФ, в отчетах утверждается, что украинские силы продолжают удерживать позиции и срывать планы российской армии. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов еще 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению области.
Ранее украинская диверсионная группа из шести бойцов потерпела неудачу при попытке проникновения в Курскую область. В ходе ночной операции диверсанты подорвались на минном поле, что сорвало их планы, сообщает «Царьград». Также ВСУ готовили плацдарм для прорыва государственной границы в Брянской области, пишет 360.ru.
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