Командиры ВСУ врут начальству Киева об успехах в Курской области

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Украинские командиры отправляют доклады руководству в Киеве с ложной информацией
Украинские командиры отправляют доклады руководству в Киеве с ложной информацией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские командиры направляют в Киев ложные доклады о якобы успешном сдерживании российских войск в Курской области. Об этом сообщают силовые структуры.

«Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — передает РИА Новости слова собеседника. Собеседник агентства отметил, что до высшего командования ВСУ правдивые сведения о ситуации доходят с существенным опозданием, а реальные потери украинских формирований на этом направлении систематически занижаются.

Несмотря на полное освобождение региона ВС РФ, в отчетах утверждается, что украинские силы продолжают удерживать позиции и срывать планы российской армии. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов еще 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению области.

Ранее украинская диверсионная группа из шести бойцов потерпела неудачу при попытке проникновения в Курскую область. В ходе ночной операции диверсанты подорвались на минном поле, что сорвало их планы, сообщает «Царьград». Также ВСУ готовили плацдарм для прорыва государственной границы в Брянской области, пишет 360.ru.

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Украинские командиры направляют в Киев ложные доклады о якобы успешном сдерживании российских войск в Курской области. Об этом сообщают силовые структуры. «Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — передает РИА Новости слова собеседника. Собеседник агентства отметил, что до высшего командования ВСУ правдивые сведения о ситуации доходят с существенным опозданием, а реальные потери украинских формирований на этом направлении систематически занижаются. Несмотря на полное освобождение региона ВС РФ, в отчетах утверждается, что украинские силы продолжают удерживать позиции и срывать планы российской армии. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов еще 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению области. Ранее украинская диверсионная группа из шести бойцов потерпела неудачу при попытке проникновения в Курскую область. В ходе ночной операции диверсанты подорвались на минном поле, что сорвало их планы, сообщает «Царьград». Также ВСУ готовили плацдарм для прорыва государственной границы в Брянской области, пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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