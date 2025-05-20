Про «гаагское убожество», салфетку Макрона и капитуляцию Украины: главное из речи Медведева в Петербурге

Мир никогда не был так близок к глобальной катастрофе, как сейчас, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). В своей речи он также указал, что необходимо для переговоров по Украине, раскритиковал западные подходы к урегулированию конфликтов, обвинил международные организации в финансировании войны и предупредил Украину о риске полной потери государственности. Подробнее — в материале URA.RU.
Человечество на грани глобальной катастрофы
Мир находится в шаге от глобальной катастрофы из-за военных конфликтов, противостояния ядерных держав и нарастания системных кризисов, заявил Медведев. Свое выступление на ПМЮФ он начал с отсылки к символическим «часам Судного дня», которые в 2025 году показывают рекордно опасные 89 секунд до «ядерной полуночи».
«Человечество находится на грани глобальной катастрофы, и пружину в этом часовом механизме взводят пылающие по миру вооруженные конфликты, противостояние ядерных держав и обострение хронических мировых проблем. Их решение невозможно без конструктивного межгосударственного сотрудничества», — заявил Медведев.
Медведев: война будет опять, если новые власти Украины не признают старые акты
Если новые украинские власти признают акты, принятые нынешним киевским режимом, ничтожными, возможно возобновление военных действий. Медведев подчеркнул, что такое развитие событий может произойти, если Украина сохранится в каких-то границах.
«При сохранении украинского государства в каких-то границах акты, совершенные представителями нынешнего политического режима, могут быть признаны новыми властями ничтожными, тогда снова начнется война», — сказал он.
Формирование нового мирового порядка
Медведев выразил уверенность в том, что исторические изменения в международных отношениях часто происходят на фоне военных конфликтов. Он также подчеркнул, что новый мировой порядок будет складываться на основе последствий нынешних противостояний и новых юридических моделей. «И новый мировой порядок будет основан на последствиях нынешнего противостояния военных действий и юридических моделей, которые предложены взамен этому», — заключил замглавы СБ РФ.
Дипломатический подход новой администрации США к украинскому конфликту
Новая администрация Соединенных Штатов демонстрирует стремление к использованию политико-дипломатических методов для урегулирования международных конфликтов, отметил Медведев. Он подчеркнул, что отказ от принципов международного права и пренебрежение ими приводили к трагическим последствиям для многих поколений и что в современном мире такой подход является тупиковым.
«Это начинают осознавать разные страны, это понимает теперь и новая администрация Соединенных Штатов, которая демонстрирует стремление использовать политико-дипломатические средства для решения наиболее сложных конфликтов, и, конечно, самого сложного — украинского», — подчеркнул он.
РФ и США нужно перейти к юридическим механизмам сотрудничества
Медведев высказал мнение о необходимости перехода от политических контактов к юридическим механизмам сотрудничества для восстановления доверия между Россией и США. Он подчеркнул, что для укрепления российско-американских отношений важно активно формировать юридические механизмы сотрудничества, что является значимым аспектом права.
Он также упомянул, что этот вопрос обсуждался в ходе недавнего разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В дополнение зампред Совбеза РФ задался вопросом о совместимости стремления к миру с существующей моделью монополярного мира, которая была сформирована вокруг Соединенных Штатов, отметив этот подход как «Pax Americana».
Соглашения на салфетках для мира мало
Кризис на Украине является результатом деструктивного курса НАТО заявил Медведев. А для построения устойчивого мира необходимо больше, чем просто отдельная сделка.
«Для построения устойчивого мира нужно ... не пресловутое соглашение на салфетках, как это обсуждалось между Сталиным и Черчиллем на исходе Второй мировой войны… Остро нужны не только переговоры, но и выработка самих процедур мирного урегулирования конфликтов, которые помогут прийти не к прекращению огня, а к миру на длительное время, на века», — сказал Медведев.
«Я уже не говорю про другие салфетки — типа салфетки Макрона в поезде», — добавил он.
Украина: переговоры или капитуляция
По словам Медведева, у Киева остался последний шанс сохранить государственность, но для этого нужны переговоры. При этом он отметил, что на Украине сейчас нет лиц, уполномоченных подписывать мирный договор.
«Мы готовы к прямым переговорам без предварительных условий. Такие переговоры могут позволить обрести мир. Но есть и другой путь для Киева — путь безоговорочной капитуляции. Нашей стране такой путь нравится больше», — заявил он.
МВФ и Всемирный банк «финансируют войну»
Зампред СБ РФ раскритиковал действия международных финансовых институтов. Он заявил, что их помощь Украине — это прямое финансирование конфликта.
«Эти структуры [Всемирный банк и МВФ] обеспечили значительные транши Украине в преддверии и в период конфликта. В совокупности ее долг перед ними превысил 40 миллиардов долларов. Я подчеркиваю, это не страновое финансирование, это финансирование по линии международных организаций, в мандат которых это абсолютно не входит», — сказал Медведев.
МУС — «гаагское убожество»
Особенно резко Медведев высказался о Международном уголовном суде (МУС), назвав его «инструментом неоколониальной репрессии». США «наотмашь хлещут по трясущимся щекам гаагских жуликов» из МУС своими санкциями, заявил Медведев.
«Зато это „гаагское убожество“ настойчиво игнорирует массовые бесчинства, которые НАТОвцы учиняют везде, где ступает их сапог <...> На долгосрочной перспективе этот орган [МУС], конечно, не дееспособен, он наплевал на международное право и, поэтому нам нужно думать о будущем», — заключил он.
Реестр колониального ущерба
Медведев предложил развивающимся странам создать реестр «колониального ущерба» и инициировать антиколониальные разбирательства. Он также предложил создать механизмы «раннего предупреждения конфликтов».
«Надо ... начать с понятного всем проекта — это реестр колониального ущерба, который бы тщательно задокументировал, что колониалисты более 500 лет присваивали национальные богатства и культурное наследие разных стран. Вот это неисчерпаемая тема для международных разбирательств», — сказал Медведев.
«Коалиция желающих» стремится ввести на Украине оккупационный режим
Так называемая «Коалиция желающих» стремится установить оккупационный режим на оставшейся территории Украины и втянуть все стороны в новый, значительно более масштабный военный конфликт. Медведев указал на то, что за красивыми словами о введении миротворческих сил скрываются истинные цели этих инициатив, которые могут привести к глобальным и фатальным последствиям.
«За красивыми словами стоит стремление не только осуществлять экспансию и установить на территории оставшейся Украины оккупационный режим, но и втянуть все стороны в новый, гораздо более масштабный военный конфликт, размеры которого могут стать глобальными, а последствия — фатальными», — сказал он. «Безмозглые, но очень воинствующие политиканы», — заключил он.
На Украине нет уполномоченных на заключение мира
Медведев предложил найти на Украине лиц, уполномоченных подписывать международные документы согласно украинской Конституции. Он подчеркнул, что текущая исполнительная власть и президент Украины не рассматриваются как таковые лица, таким образом, необходимо найти других представителей, соответствующих конституционным требованиям для подписания документов об урегулировании.
«Если в настоящий момент действующая исполнительная власть и президент на Украине нами не рассматривается в качестве тех лиц, которые имеют право на подписание международных договоров — и соответственно, они не могут такие документы подписывать — значит, нужно прибегнуть к действующей конституции Украины и найти таких лиц», — сказал замглавы СБ.
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