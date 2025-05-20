Когда картошка станет дешевле: экономист дал прогноз по ценам на самый популярный продукт

Стоимость картофеля, которая с начала года бьет рекорды, может снизиться — примерно на 50-60%, но при условии хорошего урожая в сентябре и ряде других факторов. Однако к прежним значениям цены на один из самых главных продуктов россиян уже не вернутся. Об этом сообщил URA.RU финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин.
«Если погодные условия будут благоприятные для урожая в сентябре, то цены естественным образом пойдут вниз, может быть, процентов на 50-60. Но на тот уровень, с которого они выросли с прошлого года, цены уже не вернутся», — заявил Калугин в беседе с корреспондентом URA.RU, отметив, что в удорожании картофеля свою роль сыграла и инфляция.
По его словам, рост цен на картофель в 2025 году был вызван несколькими ключевыми факторами. Во-первых, увеличился спрос на картофель, который до сих является заменителем хлеба для людей, а вот предложение было существенно ограничено. По словам Калугина, основная часть населения тратит на продукты почти 36% семейного бюджета, поэтому стараются покупать более дешевые продукты, типа картофеля и макарон. Но при ограниченном предложении и стабильно высоком спросе ожидаемо, что цены на тот же картофель станут расти. Во-вторых, на ситуацию повлиял и дефицит белорусского картофеля, который Россия начала закупать из-за повышения цен на собственном рынке.
По словам Калугина, даже если цены временно снизятся, они вряд ли вернутся к предыдущему уровню (порядка 30 рублей за килограмм). «Продуктовая инфляция составит 15-17%, и в итоге, по расчетам, картофель будет стоить около 36-37 рублей за килограмм», — спрогнозировал экономист. В долгосрочной перспективе стоимость картофеля может снизиться на 20% после роста в 100%.
В 2025 году стоимость картофеля увеличилась на 85%. По данным Росстата, оптовые закупочные цены достигли 46-51 рубля за килограмм. Оптовая стоимость картошки выросла более чем на 85% с начала года, а розничные цены увеличились в 2,8 раза, достигнув 85,4 рубля за килограмм. По подсчетам РБК, картошка подорожала в 3,5 раза сильнее, чем золото. В связи с рекордным ростом цен в ФАС предложили временно снизить требования к форме картофеля для повышения доступности продукта.
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