В Раде признали, что Путин всех переиграл

Президент России Владимир Путин оказался в выигрышной позиции после телефонных переговоров с главой США Дональдом Трампом. С таким мнением выступил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, заявив, что российский лидер «снова всех переиграл» по итогам диалога между Кремлем и Белым домом.
«Путин опять всех переиграл. Европейцы утерлись своим ультиматумом, Зеленский — санкциями. Трамп констатировал, что <…> перемирие возможно только после переговоров. А это самая неудобная позиция для глобалистов и Зеленского, потому что — ну, а какие могут быть компромиссы со стороны России, если у них успехи на фронте?» — заявил Дубинский. Свое мнение он выразил в личном telegram-канале.
По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского не осталось «карт» для давления на Москву. Он также уточнил, что новые ультиматумы Европы лишь подчеркивают его сложное положение.
Ранее состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который длился более двух часов. По информации Кремля, Россия выразила готовность работать над меморандумом с Киевом, включающим прекращение огня. В свою очередь Трамп заявил, что не будет вводить новые санкции против России, поскольку видит возможность урегулировать конфликт дипломатическим путем, передает 360.ru.
Итальянское издание L'AntiDiplomatico отметило, что состоявшаяся между Путиным и Трампом телефонная беседа свидетельствует о начале нового этапа в развитии российско-американских отношений. Там считают, что Вашингтон попытается применять военную помощь Украине как средство воздействия на Зеленского с целью возобновления переговорного процесса, передает «Царьград».
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