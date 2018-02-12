Минобороны успешно испытало новую противоракету

Российские военные успешно провели испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Система ПРО готова отразить как одиночные, так и групповые ракетные удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.
Как заявил заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько, ракета выполнила основную задачу и точно поразила цель. «Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства», — рассказал замкомандующего «Красной звезде».
Отметим, несмотря на то, что все характеристики противоракеты являются секретными, ранее сообщалось о том, что Россия производит в Казахстане испытания средств перехвата межконтинентальных баллистических ракет. По оценкам специалистов, скорость ракеты составляет порядка 3 км в секунду, что превышает скорость полета пули.
Отметим, глава Украины Петр Порошенко накануне также сообщил на своей личной странице в сети Facebook о том, что недавно успешно прошли испытания зенитно-ракетных комплексов. Правда, на Украине это не принципиально новая разработка, а модернизация С-125М «Печора» — ЗРК, первые модификации которого были приняты на вооружение Советской Армии еще в 1961 году.