ФСБ задержала пермяка за заказ «шпионского оборудования» из Китая

14:51 13 февраля 2018 4

Мужчина хотел выяснить, кто крадет имущество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми попал под суд за то, что купил через Интернет «шпионское оборудование». 36-летний мужчина с помощью этой техники планировал выяснить, кто на работе крадет имущество.

В ходе судебного заседания выяснилось, что осенью 2017 года пермяк заказал из Китая через сайт AliExpress техническое устройство, с помощью которого можно негласного получать информацию. Посылка из Китая прибыла в одно из почтовых отделений Перми. При ее получении мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Пермскому краю, сообщает v-kurse.ru.

На основании ходатайства следователя и согласия госбвинителя суд прекратил в отношении пермяка уголовное дело и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Ранее стало известно, что против жителя Кондинского района ХМАО следователи возбудили уголовное дело за то, что он приобрел в интернет-магазине два GPS-трекера, за оборот которых предусмотрено уголовное наказание.