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Главные новости Югры
15:59  14 февраля 2018 2

В Югре со скандалом закрывают больницу. Жители боятся остаться без врачей, а чиновники винят оппозицию

Здания Мегиона, больница, мегион
Реформа в здравоохранении Мегиона обернулась скандаломФото: Эльдар Булатов © URA.RU

В поселке Высокий (Мегион) закрывают больницу. По официальной версии, зданию необходим капитальный ремонт, но сотрудники медучреждения опасаются, что возможна полная ликвидация клиники, поэтому направили жалобу в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой и президента РФ Владимира Путина (копия есть в распоряжении «URA.RU»).

В обращении говорится, что из-за закрытия больницы медики поселка останутся без работы, а жители без медпомощи. Авторы документа также рассказывают, что в Мегионе давно пытаются объединить действующие лечебные учреждения. В поселке в этом случае останется только фельдшерский пункт, который не сможет удовлетворить потребности жителей — в Высоком проживает порядка семи тысяч человек, а расстояние до города около 25 километров.

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По версии источников «URA.RU» в администрации Мегиона, скандал могут раскачивать представители одной из оппозиционных партий, которые затем выступят в роли критиков действующей власти. «Глава Олег Дейнека был одним из тех, кто ратовал за слияние больниц. А все помнят, что он состоял в ЛДПР, поэтому в любых его действиях ищут политический подтекст. Жители поселка считают, что надо предупредить правительство о таком варианте развития событий», — считает инсайдер.

Глава Мегиона Олег Дейнека не ответил на звонки журналиста URA.RU» на сотовый телефон. В региональном департаменте общественных и внешних связей отметили, что ремонт больницы в Высоком продлится примерно полтора года. «После окончания ремонта в больнице будет возобновлена стационарная помощь в полном объеме — сокращения видов медпомощи здесь не планируется. Инициативной группе об этом неоднократно давались подробные разъяснения», — прокомментировали в депсвязей ХМАО. Там также отметили, что сотрудники клиники получили предложения по временному трудоустройству на время реконструкции учреждения и никаких возражений от медиков не последовало.

Антон Степыгин
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