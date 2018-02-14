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Главные новости Тюменской области
13:43  14 февраля 2018 1

Татарская компания заплатит за тюменскую землю 177 миллионов рублей

Закладка первого камня перед началом строительства микрорайона
Участок под новый микрорайон составил 84 гаФото: Александр Мамаев © URA.RU

ООО «Татстройинвест» получила право строить новый район в Тюмени за 177 миллионов рублей. На сайте госторгов сообщается, что на аукцион был выставлен новый участок в районе деревни Плеханова, напротив одноименного микрорайона, который строит компания «ТДСК».

Аукцион начался с 8,7 миллионов рублей, в итоге компания приобрела участок за 177 млн. Площадь участка составляет 8,4 га. Отметим, что директором компании является Галеева Ляйсан, а установочный капитал «Татстройинвеста» составляет 10000 рублей. Новый застройщик официально зарегистрирован в Тюмени в январе 2018 года. Учредителями компании являются директор Галеева, Гульнара Гарифуллина, Мухарам Садыков, Рауф Садыков. Компания имеет право на весь спектр строительных и монтажных работ. Отметим, что строительная компания с одноименным названием имеется и в Казани, однако на ее официальном сайте указано, что ее директором является Руслан Гисматуллин. В Казани компания реализовала ряд крупных жилых проектов. На момент подготовки материала казанский телефон «Татстройинвеста» был недоступен.

Новый тюменский застройщик имеет право на полученной территории построить новый район многоэтажной застройки. После введения домов в эксплуатацию земля будет передана в собственность владельцам недвижимости. В настоящее время стоимость квадратного метра в новых домах районе Плеханова составляет от 40500 рублей и выше. По какой стоимости будет предлагать готовое жилье новый застройщик, остается неизвестным.

Наталья Двизова
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