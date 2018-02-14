Чиновники запретили праздновать День святого Валентина в Крыму

16:54 14 февраля 2018 6

В школах Крыма запретили празднование Дня Святого Валентина Фото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым выступило против празднования Дня святого Валентина в крымских школах. Соответствующий документ уже направлен руководителям муниципалитетов и образовательных организаций. Об этом сообщает телеграм-канал ИА «Стекломой».

В документе отмечается, что проведение любых мероприятий, посвященных этому дню «не соответствует культурным традициям народов Крыма и не относится к праздникам, рекомендованным для проведения в образовательных учреждениях». Признания в любви школьникам рекомендовали приберечь на 8 июля, когда в России празднуется День семьи, любви и верности.

Скрин: телеграм-канал ИА «Стекломой»

Ранее врач-психиатр Александр Федорович рассказал «Национальной службе новостей» о том, в чем заключается негативное влияние Дня всех влюбленных на семейную жизнь, и предложил бороться с монетизацией этого праздника.