Единороссы выбрали Костина на пост главного эксперта партии

22:10 15 февраля 2018 0

Глава ФоРГО станет координатором экспертного совета «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В четверг, 15 февраля, президиум генерального совета «Единой России» предложил создать экспертный совет партии, а его координатором назначить председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина. Во время заседания, секретарь Генсовета Андрей Турчак пояснил функционал этого органа: «Новый экспертный совет создается для научного и экспертного сопровождения деятельности партии, в том числе идеологической, информационной и электоральной работы».

Проект экспертного совета однопартийцам презентовал руководитель политуправления аппарата ЦИК партии Роман Романов. «Мы хотели бы, чтобы партия своевременно получала качественные аналитические рекомендации. Это моя мечта, чтобы качественные аналитические материалы мы могли оперативно упаковывать в методические материалы для наших партийцев. Думаю, регионы будут этому рады», — заявил он.

В ходе заседания стала известна структура совета. Он будет разделен на шесть смысловых секций. Эксперты будут заниматься теорией и практикой политической работы, электоральными процессами, политическими коммуникациями, сравнительной политологией и анализом зарубежного опыта, содействием проектной деятельности, искать ответы на вызовы нового технологического уклада.

В экспертный совет войдут известные политологи, всего 30 человек, а их состав будет утверждаться каждые два года. Руководить их деятельностью будет председатель высшего совета «ЕР» Борис Грызлов. За текущую деятельность отвечать будет руководитель политуправления аппарата ЦИК партии Роман Романов. При этом решения нового органа будут носить рекомендательный характер. Окончательное решение по созданию экспертного совета Бюро высшего совета партии примет 19 февраля.

«URA.RU» ранее подробно писало о политических подоплеках создания экспертного совета.