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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:56  16 февраля 2018 1

Конькобежка Воронина принесла России бронзу

В России она является лидером на дистанции в 5 тысяч метровФото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Она выступила на дистанции в пять тысяч метров.

Воронина преодолела пять километров на льду за 6 минут и 53,98 секунды, пишет «Федеральное агентство новостей». Первым пришла спортсменка из Голландии Эсмем Виссер (6 минут 50,23 секунды). Второй результат показала Мартине Сабликова из Чехии (6 минут 51,85 секунды).

Начало Олимпиады Воронина провалила, заняв десятое место на дистанции в три тысячи метров. В нынешней гонке она также начала упускать лидеров, оказавшись четвертой на последнем круге, но сумела опередить голландку Аннук ван дер Вейден, пишет «Утро.ру».

Уроженка Нижнего Новгорода, Воронина является чемпионкой России на дистанции в пять тысяч метров. Она двукратный бронзовый призер чемпионата мира в командной гонке (2015 и 2016), чемпионка России в классическом многоборье (2016) и серебряный призер чемпионата России в классическом многоборье (2015). Ей 23 года.

Ранее сборная РФ по хоккею одолела команду Словении со счетом 8:2, напоминает newinform.com. Первую шайбу в матче забросил челябинский спортсмен Сергей Мозякин.

Семен Гринберг
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