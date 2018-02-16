15:36 16 февраля 2018 3

Мозякин помог сборной одолеть соперников Фото: Илья Московец © URA.RU

Сборная России по хоккею уничтожила сборную Словении во втором матче группового этапа Олимпийских игр.

Как сообщает «Национальная служба новостей», россияне забили 8 шайб. Дебютную шайбу забросил игрок магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин (19 минута). Также среди российских атлетов отличились Илья Ковальчук (19-я, 38-я), Александр Барабанов (27-я), Илья Каблуков (29-я), Кирилл Капризов (31-я, 42-я, 48-я). Словенцы ответили двумя меткими бросками Яна Муршака (34-я) и Жига Панце (60-я).

Согласно регламенту олимпийского турнира в стадию игр на вылет выходят все участники, вне зависимости от результатов на групповом этапе. Следующая игра россиян состоится 17 февраля, начало — в 15:10 по Москве. Соперником будет сборная США.