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16 февраля 2018
15:36  16 февраля 2018 3

Российские хоккеисты разгромили Словению на Олимпиаде. Отличился челябинский спортсмен

«Металлург» – «Югра». Домашняя игра. Магнитогорск, мозякин сергей
Мозякин помог сборной одолеть соперниковФото: Илья Московец © URA.RU

Сборная России по хоккею уничтожила сборную Словении во втором матче группового этапа Олимпийских игр.

Как сообщает «Национальная служба новостей», россияне забили 8 шайб. Дебютную шайбу забросил игрок магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин (19 минута). Также среди российских атлетов отличились Илья Ковальчук (19-я, 38-я), Александр Барабанов (27-я), Илья Каблуков (29-я), Кирилл Капризов (31-я, 42-я, 48-я). Словенцы ответили двумя меткими бросками Яна Муршака (34-я) и Жига Панце (60-я).

Согласно регламенту олимпийского турнира в стадию игр на вылет выходят все участники, вне зависимости от результатов на групповом этапе. Следующая игра россиян состоится 17 февраля, начало — в 15:10 по Москве. Соперником будет сборная США.

Данил Бардин
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