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18 февраля 2018
17 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:50  17 февраля 2018 10

Общая задолженность россиян выросла до 5 трлн рублей

Клипарт. Екатеринбург, купюры, монеты, деньги
Судебным приставам удается взыскать лишь малую часть долговФото: Александр Константинов © URA.RU

Суммарная задолженность россиян приблизилась к 5 трлн рублей. Долги по исполнительным производствам за последние пять лет выросли более чем в два раза.

Судебным приставам удается взыскать лишь малую часть средств, которые должники обязаны выплатить по решениям судов. В прошлом году эта цифра составила только 14%, пишет РБК со ссылкой проект доклада Федеральной службы судебных приставов о деятельности в 2017 году. Всего удалось взыскать 663 млрд рублей (на 72,8 млрд рублей больше, чем в 2016 году), из них в пользу граждан и юридических лиц — 448,6 млрд рублей. На исполнении в прошлом году находилось 84,6 млн дел.

Из-за долгов 4,5 млн россиян в прошлом году не смогли выехать за границу. С тех, кого данная ограничительная мера подтолкнула к погашению задолженности, приставы взыскали 67,1 млрд рублей.

Наталья Володина
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