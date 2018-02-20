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20 февраля 2018
Главные новости 
21:00  20 февраля 2018 0

Квитка распределил вакантные посты в уральском совете «Единой России». Впустили ХМАО, Ямал, но не свердловчан

XVII съезд партии
Назначены руководители трех профильных комиссийФото: Владимир Андреев © URA.RU

20 февраля на заседании Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» принято решение о назначении руководителей трех профильных комиссий.

Как сообщил «URA.RU» участник заседания, комиссию по партийному строительству, агитационно-пропагандистской работе и информационному сопровождению деятельности региональных отделений партии возглавила руководитель фракции «ЕР» в Думе ХМАО Наталья Западнова. Ранее она руководила комиссией МКС по кадровой работе.

Главой комиссии по работе с фракциями «Единой России» в Законодательных собраниях и муниципальных представительных органах власти стала заместитель председателя думы ЯНАО Елена Зленко.

Председателем комиссии по кадровым вопросам избран депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков.

Ранее была проведена ротация среди заместителей руководителя МКС. Эти должности заняли сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков, депутат Заксобрания Свердловской области Елена Чечунова, депутат госдумы Алексей Балыбердин и председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Константин Джултаев
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