Четверо пермяков организовали казино под видом благотворительного фонда

06:19 24 февраля 2018 0

В подпольных казино людям предлагали «проверить грамотность» после внесения «благотворительного взноса» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей, незаконно организовавших проведение азартных игр. Несмотря на то, что деятельность казино, работавших под прикрытием благотворительного фонда «Грамотность», была пресечена больше года назад, расследование завершилось только сейчас.

«Обвиняемые с 26 марта по 7 декабря 2016 года, заранее договорившись, незаконно организовали и проводили азартные игры, завуалированные под деятельность благотворительного фонда „Грамотность“ и под совершение сделок с бинарными опционами с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, а также программного обеспечения, в арендованных нежилых помещениях, расположенных в Мотовилихинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми», — говорится в официальном сообщении регионального управления СКР.

Как сообщает Nation News, в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Организаторам — 38-летнему и 32-летнему мужчинам и 39-летней и 33-летней женщинам грозит наказание по статье171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». Максимальная санкция, которая предусмотрена по ней — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до 4 лет.

Отметим, сеть подпольных казино была организована под видом проверки уровня грамотности населения. Игроки жертвовали деньги, чтобы сыграть в в азартные игры на программах комплекса «Доминатор». Между тем, по данным местных СМИ, на момент закрытия пермских заведений на сайте «Грамотрности» указывалось, что данная схема работает не только в Перми, но и еще в 95 городах по всей России.