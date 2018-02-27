В Тюмени задержали педофила, изнасиловавшего за ночь двух школьниц

В Тюмени задержали мужчину, который изнасиловал двух школьниц. Девочкам на момент преступления было 16 и 17 лет. Изнасилование произошло в отдаленном районе Тюмени — Лесобазе.
По версии следствия, надругательство над школьницами произошло 21 февраля 2018 года в одной из квартир дома №2 на Камчатской улице. Используя свое физическое превосходство, мужчина решил удовлетворить свои половые потребности. Злоумышленник «совершил иные действия сексуального характера в отношении 16-летней потерпевшей, затем изнасиловал вторую несовершеннолетнюю. После чего с места преступления скрылся», — пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.
Благодаря слаженным действиям областного Следственного комитета и сотрудников городского уголовного розыска подозреваемого задержали. Им оказался 34-летний гражданин республики Узбекистан. Ему предъявили обвинение и по ходатайству следствия заключили под стражу. В настоящее время выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается. Ранее сообщалось, что тюменского педофила попытались задержать по месту работы — на одной из автозаправок города.