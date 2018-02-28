Сотрудницу банка «Югра» задержали за кражу 10 млн рублей

14:18 28 февраля 2018 2

Деньги женщина забирала из кассы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Задержана начальница отдела кассовых операций банка «Югра». Ее подозревают в краже десяти млн рублей.

По версии полиции, средства похищались из хранилища поэтапно, с января 2016 года по 10 июня 2017 года. Подозреваемой вручили подписку о невыезде. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, пишет РЕН ТВ.

Лицензия у «Югры» была отозвана 28 июля 2017 года, напоминает «Национальная служба новостей». 7 августа в арбитражный суд поступило заявление ЦБ о признании кредитной организации банкротом. Суд отложил рассмотрение обоснованности заявления Банка России на 19 марта 2018 года. Страховой случай с банком стал крупнейшим за период «расчистки» финансовой системы. Агентство по страхованию вкладов оценило объем страховых выплат вкладчикам в 169,2 млрд рублей, отмечает «Федеральное агентство новостей».